Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК

У трьох областях України викрито представників МСЕК і ВЛК, які організували схеми ухилення від військової служби

Правоохоронці викрили завідувачку одного з медичних відділень Дніпропетровської області

Правоохоронці викрили у трьох областях України схеми ухилення від військової служби, які організували представники МСЕК і ВЛК. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили завідувачку одного з медичних відділень області. Підозрювана вимагала від мешканки регіону $5 тис. та 10 тис. грн.

«За цю суму вона пообіцяла вплинути на рішення членів МСЕК щодо присвоєння ІІ групи інвалідності доньці потерпілої, яка з дитинства має ІІІ групу. Це дало б можливість її військовозобов’язаному брату отримати відстрочку від мобілізації», – зауважили в Офісі генпрокурора.

На Харківщині

Правоохоронці затримали лікарку-терапевта (спеціаліст з реабілітації) однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій міста Харкова – 14-ту фігурантку злочинної оборудки, яку правоохоронці викрили у жовтні 2024 року. Тоді було повідомлено про підозру голові цієї МСЕК та 12 його спільникам, які за гроші допомагали чоловікам оформити фіктивну інвалідність для уникнення призову на службу.

У Кропивницькому

Правоохоронці викрили лікаря-хірурга військово-лікарської комісії, який одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в сумі $5 тис. доларів США.

«За ці кошти підозрюваний обіцяв визнати чоловіка обмежено придатним до військової служби за мобілізацією, що надасть йому можливість служити у складі небойових підрозділів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вручили підозру трьом особам.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Також правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).