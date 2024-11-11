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Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК
У трьох областях України викрито представників МСЕК і ВЛК, які організували схеми ухилення від військової служби
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили завідувачку одного з медичних відділень Дніпропетровської області

Правоохоронці викрили у трьох областях України схеми ухилення від військової служби, які організували представники МСЕК і ВЛК. Трьом особам повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

На Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили завідувачку одного з медичних відділень області. Підозрювана вимагала від мешканки регіону $5 тис. та 10 тис. грн.

«За цю суму вона пообіцяла вплинути на рішення членів МСЕК щодо присвоєння ІІ групи інвалідності доньці потерпілої, яка з дитинства має ІІІ групу. Це дало б можливість її військовозобов’язаному брату отримати відстрочку від мобілізації», – зауважили в Офісі генпрокурора.

Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК фото 1

На Харківщині

Правоохоронці затримали лікарку-терапевта (спеціаліст з реабілітації) однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій міста Харкова – 14-ту фігурантку злочинної оборудки, яку правоохоронці викрили у жовтні 2024 року. Тоді було повідомлено про підозру голові цієї МСЕК та 12 його спільникам, які за гроші допомагали чоловікам оформити фіктивну інвалідність для уникнення призову на службу.

Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК фото 2

У Кропивницькому

Правоохоронці викрили лікаря-хірурга військово-лікарської комісії, який одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду в сумі $5 тис. доларів США.

«За ці кошти підозрюваний обіцяв визнати чоловіка обмежено придатним до військової служби за мобілізацією, що надасть йому можливість служити у складі небойових підрозділів ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Викрито схеми ухилення від військової служби: серед затриманих посадовці МСЕК фото 3

Правоохоронці вручили підозру трьом особам.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Також правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

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Теги: лікар Кропивницький лікарня Харківщина мобілізація Україна Дніпропетровщина ухилянти Офіс Генерального прокурора підозра

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