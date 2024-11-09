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П'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на двомісному човні: чим усе закінчилося

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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П'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на двомісному човні: чим усе закінчилося
Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей
фото: ДПСУ

За допомогу в незаконному перетині кордону чоловіки заплатили переправникам по $8-11 тис.

Прикордонники витягли з вод Тиси на Закарпатті  п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники помітили групу людей, які швидко рухалися в бік кордону з Угорщиною. Їх наздогнали, коли люди намагалися сісти в човен. 

«Плавзасіб виявився замалим для всіх охочих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути в холодну річку, щоб самотужки переплисти її», – йдеться в повідомленні.

Співробітники ДПСУ допомогли чоловікам вилізти з води та затримали їх. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей. Ухилянти розповіли, що за допомогу в незаконному перетині кордону кожен з них заплатив переправникам від $8 тис. до $11 тис.

Переправники запевнили чоловіків, що це буде безпечний спосіб. Та після отримання коштів переправники дещо змінили правила й повідомили, що кордон доведеться долати річкою Тиса. Надали навіть гумовий човен, щоправда розрахований на двох осіб.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Повне коло причетних встановлюється.

Нагадаємо, прикордонники розповіли, скільки разів їх намагалися підкупити за час великої війни

Як повідомлялося, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.

До слова, за порушення правил перетину державного кордону Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) відключила від системи «Шлях» 223 перевізників, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби.

Теги: прикордонники Держприкордонслужба річка кордон ухилянти

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Кримінал

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