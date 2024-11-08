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На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
фото: Telegram/Кіровоградська обласна прокуратура

Зазначається, що затримана керівниця МСЕК є також депутаткою міськради

Правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кіровоградщини. Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.

Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці однієї з районних МСЕК комунального закладу «Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи», яка також є депутаткою міськради.

На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі фото 1
На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі фото 2
фото: Telegram/Кіровоградська обласна прокуратура

За даними слідства, підозрювана за $2 тис. обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, який був визнаний непридатним до військової служби через поранення, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

Український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Захисник був визнаний непридатним до військової служби через поранення
Захисник був визнаний непридатним до військової служби через поранення
фото: Telegram/СБУ

«Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу. Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її «на гарячому», коли вона отримувала всю суму хабаря», – зазначає СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Як повідомлялося, заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії викрито на одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

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Теги: депутат корупція в Україні хабар Кіровоградщина

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Кримінал

На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
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