МСЕК буде ліквідовано до кінця цього року – Зеленський

Пенсійний фонд та правоохоронні органи проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовцям держорганів

Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності

Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в указі президента №732/2024.

Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

Згідно з указом, Пенсійний фонд, Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки у тижневий строк проведуть аудит нарахувань пенсійних виплат по інвалідності посадовим особам державних органів.

Крім того, указ Зеленського передбачає законопроєкт щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовим особам державних органів для забезпечення справедливості у відповідній сфері.

Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК. Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів. Так, Рада національної безпеки і оборони визначила перелік рішень, які повернуть справедливість у роботу медично-соціальних експертних комісій.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки підозри у вчиненні злочинів отримали 64 посадовців медично-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

Як відомо, приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.