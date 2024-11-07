Не вперше «вирішувала питання». За хабарництво затримана посадовиця Центральної МСЕК

За $2 тис. заступниця головного лікаря обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності

Заступницю головного лікаря ДЗ «ЦМСЕК МОЗ України» викрито на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України).

За $2 тис. заступниця головного лікаря обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності фото: Офіс Головного прокурора Укриїни

За даними слідства, заступниця головного лікаря за $2 тис. обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні «питання» і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю під час отримання грошей фото: Офіс Головного прокурора Укриїни

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Під час обшуків у неї вилучили майже $20 тис, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували схему ухилення від мобілізації на Вінниччині. Серед фігурантів справи: адвокатка та член місцевої військово-лікарської комісії. За кожну фіктивну довідку про непридатність до служби ділки отримували від шести до десяти тисяч доларів.

Як повідомлялося, у Києві викрили кандидата наук, який пропонував ухилянтам бронювання від призову та працевлаштування. За «послуги» він хотів $10 тис. Відомо, що фігурантом виявився кандидат наук з одного з вищих навчальних закладів. Він обіцяв чоловіку мобілізаційного віку за $10 тис. працевлаштувати його до організації, яка спеціалізується у сфері розмінування. Учасникам надається бронювання від мобілізації, а також можливість проходження службових відряджень за кордоном.

В одному з університетів Закарпаття викрили 225 фейкових «студентів». Комісія Ужгородського ТЦК скасувала ухилянтам раніше надані відстрочки від призову до армії.