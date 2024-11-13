Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення

Раніше військові 47 механізованої бригади пропонували військовослужбовцям, які самовільно залишили інші частини, повернутися до служби у їхній бригаді

«Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину»

47 окрема механізована бригада «Маґура» випустила креативне оголошення для військовозобовʼязаних. У ній бійці звернулися до тих, хто планує незаконно перетнути кордон.

«Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину», – йдеться у заяві.

За словами військових, задля «досягнення ідеального результату», варто заповнювати заявку на сайті бригади. Водночас інструктори 47 бригади «Маґура» поділяться «потужним досвідом».

фото: 47 окрема механізована бригада

Прикметно, що журналіст Юрій Бутусов, коментуючи допис, додав, що «оскільки бригада діє зараз у Курській області, це оголошення абсолютно правдиве».

Користувачі у соцмережі були вражені креативністю такого рекрутингу. Вони пропонували перейменувати річки, які є у прифронтовій зоні на Тису, а також просили уточнити, який саме кордон мають на увазі військові.

скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада

скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада

скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада

Нагадаємо, 53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повернутися до служби.

«Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе», – зазначили у 47-й бригаді.

Згодом у бригаді заявили, що отримали майже сотню заявок.

Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду. Наші рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають ще десятки номерів.