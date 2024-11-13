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Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення
Раніше військові 47 механізованої бригади пропонували військовослужбовцям, які самовільно залишили інші частини, повернутися до служби у їхній бригаді
фото: Facebook / 47 окрема механізована бригада

«Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину»

47 окрема механізована бригада «Маґура» випустила креативне оголошення для військовозобовʼязаних. У ній бійці звернулися до тих, хто планує незаконно перетнути кордон.

«Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину», – йдеться у заяві.

За словами військових, задля «досягнення ідеального результату», варто заповнювати заявку на сайті бригади. Водночас інструктори 47 бригади «Маґура» поділяться «потужним досвідом».

Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення фото 1
фото: 47 окрема механізована бригада

Прикметно, що журналіст Юрій Бутусов, коментуючи допис, додав, що «оскільки бригада діє зараз у Курській області, це оголошення абсолютно правдиве».

Користувачі у соцмережі були вражені креативністю такого рекрутингу. Вони пропонували перейменувати річки, які є у прифронтовій зоні на Тису, а також просили уточнити, який саме кордон мають на увазі військові.

Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення фото 2
скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада
Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення фото 3
скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада
Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення фото 4
скриншот: Facebook / 47 окрема механізована бригада

Нагадаємо, 53-тя та 47-ма окремі механізовані бригади ЗСУ закликали військовослужбовців, які самовільно залишили частини, повернутися до служби.

«Хтось втомився та скучив за рідним, інші – не знайшли місця в своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль – надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе», – зазначили у 47-й бригаді.

Згодом у бригаді заявили, що отримали майже сотню заявок.

Лише за два дні ми отримати майже сотню заявок від бійців, які хочуть повернутися з СЗЧ і для цього обрали саме 47 окрему механізовану бригаду. Наші рекрутери фізично не встигають поспілкуватися з кожним, адже під час телефонної розмови паралельно набирають ще десятки номерів.

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Теги: ухилянти кордон журналіст військові

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Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення
Курси для охочих перетнути кордон. Бригада «Маґура» випустила креативне оголошення
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