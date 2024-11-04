Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Законопроєкт уже передано на розгляд парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт пропонує замінити «застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх осіб на оцінювання повсякденного функціонування особи». Як зазначив Мельничук, це сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень.

Згідно з документом, оцінювання повсякденного функціонування особи буде проводиться відповідними експертними комісіями, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я, і члени яких несуть «цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність».

Функціями експертних комісій будуть встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність буде формуватися на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.

Законопроєкт встановлює правила формування індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи: результат оцінювання повсякденного функціонування особи; індивідуальний план надання соціальних послуг; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальний план працевлаштування тощо.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його основним завданням «є спрощення процесів встановлення інвалідності завдяки формалізації відповідних критеріїв і врегулювання процедур; цифровізації проходження експертизи; запровадження прозорих механізмів оскарження; зміна механізму фінансування медико-соціальних експертиз».

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.