Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Встановлення людині інвалідності проводитиметься відповідними експертними комісіями в кластерних та надкластерних медзакладах
фото з відкритих джерел

Законопроєкт уже передано на розгляд парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичної страховки

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт пропонує замінити «застарілу систему медико-соціальної експертизи стійких обмежень життєдіяльності повнолітніх осіб на оцінювання повсякденного функціонування особи». Як зазначив Мельничук, це сприятиме більш ефективному проходженню медичної експертизи, та, за наявності для того підстав, надаватиме механізми для юридичного захисту на стадіях можливого оскарження рішень.

Згідно з документом, оцінювання повсякденного функціонування особи буде проводиться відповідними експертними комісіями, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я, і члени яких несуть «цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність».

Функціями експертних комісій будуть встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження тощо. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність буде формуватися на весь період тривалості стану, що призводить до тимчасової втрати працездатності.

Законопроєкт встановлює правила формування індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідністю та вимоги до змісту, що включатиме чотири розділи: результат оцінювання повсякденного функціонування особи; індивідуальний план надання соціальних послуг; індивідуальна освітня траєкторія; індивідуальний план працевлаштування тощо.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його основним завданням «є спрощення процесів встановлення інвалідності завдяки формалізації відповідних критеріїв і врегулювання процедур; цифровізації проходження експертизи; запровадження прозорих механізмів оскарження; зміна механізму фінансування медико-соціальних експертиз».

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Теги: уряд Кабмін здоров'я Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд вніс зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад
Уряд надав командувачу Сил ТрО додаткові повноваження: деталі
1 листопада, 22:11
Перед своєю відставкою Костін прийшов до Верховної Рада зі звітом про роботу за час перебування на посаді
Рада звільнила Костіна з посади генерального прокурора
29 жовтня, 16:15
Нардеп був секретарем комітету з правової політики та членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України»
Помер народний депутат Олег Макаров
29 жовтня, 10:07
Голова парламенту заявив, що не хоче, аби журналісти «розкачували» тему нібито Хмельниччина є якимось особливим корупційним регіоном
Спікер парламенту пов'язаний з керівницею МСЕК Крупою? Стефанчук відповів на чутки
22 жовтня, 19:44
Спікер підписав податковий законопроєкт №11416д і відправив його в Офіс президента
Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків
15 жовтня, 11:37
У жовтні експрезидент вказав великі доходи від Міністерства фінансів України – понад 200 млн грн
По мільярду щомісяця. Порошенко знову задекларував гігантську суму: цього разу від «сліпого трасту»
14 жовтня, 10:14
Активність Сонця з 13 по 15 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
13 жовтня, 08:28
За словами Железняка, до документа мали розглянути понад 1300 правок
Рада ухвалила закон про підвищення податків
10 жовтня, 10:55
Активність Сонця з 10 по 12 жовтня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 жовтня: якою буде сонячна активність
10 жовтня, 07:48

Політика

Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Кабмін вніс у Раду законопроєкт про ліквідацію МСЕК
Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
Зеленський привітав українських залізничників із професійним святом (відео)
Канада відправила Україні систему ППО Nasams
Канада відправила Україні систему ППО Nasams
Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжний захід екснардепу Пашинському
Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжний захід екснардепу Пашинському
«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків
«У Конституції немає двох видів громадян». Безугла заявила про дискримінацію чоловіків
Україна розробляє нові рішення в боротьбі з КАБами – Зеленський
Україна розробляє нові рішення в боротьбі з КАБами – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
14K
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування
9006
Втрати ворога станом на 4 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua