На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів

Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни

13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення затвердили рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

Заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Олександр Шевченко повідомив, що на момент підписання протоколу в зазначених населених пунктах мешкало 174 дитини, які вже були евакуйовані. Водночас у цих громадах все ще залишається близько 1600 осіб.

«У нас працюють з метою евакуаційних заходів ДСНС, Національна поліція, волонтерські організації. З цією метою діє евакуаційний хаб. Є маршрути евакуації. Люди виїжджають самі або звертаються на гарячу лінію», – наголосив Олександр Шевченко.