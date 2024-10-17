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План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському

Наталія Порощук
glavcom.ua
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План перемоги. Нардеп розповів, чим Рада може допомогти Зеленському
16 жовтня Володимир Зеленський представив план перемоги України
фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

«Рада явно може пришвидшити виконання першого пункту плану – вступ України до НАТО», – Юрчишин

Верховна Рада може пришвидшити виконання першого пункту плану перемоги від Володимира Зеленського. Він стосується запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. Про це в коментарі «Главкому» заявив народний депутат Ярослав Юрчишин від партії «Голос».

«Членство в НАТО – це перспектива достатньо віддалена, але навіть саме запрошення буде дуже чітко давати розуміння країні-агресору, що Альянс готовий приймати Україну. Тобто план Путіна про недопуск України в НАТО і позаблоковість провалився», – пояснив нардеп.

Юрчишин вважає, що краще наявність бодай якогось плану, ніж його відсутність: «Коли ти не маєш власного плану, тобі будуть накидати чужі. Росія активно в цьому напрямку працює».

Також народний депутат додав, що жодної конкретики презентований план перемоги містити не міг:

«У принципі сам план перемоги потрібно презентувати так, щоб країна-агресор не змогла це використати проти нас. У цьому випадку щодо деталізації кожного з пунктів можна поставити сотні питань, але переважна більшість з них мали б бути класифіковані як інформація з обмеженим доступом».

Ярослав Юрчишин наголосив, що наразі у парламентарів з'явилося чимало роботи після представлення плану: «Рада явно може пришвидшити виконання першого пункту плану. Україна виконує більшість зобов'язань взятих на себе. Це не тільки реформа Служби безпеки, яку ми зараз відклали у зв'язку з війною, це величезна кількість соціальних та правових реформ. Наприклад, у минулорічній програмі співпраці з НАТО всі питання верховенства права, свободи слова, захисту прав людини НАТО синхронізувала з вимогами європейського суду».

Крім того, нардеп зауважив, що парламент має продовжувати здійснювати нагляд за використанням західної зброї, відповідно до домовленості з партнерами, і звітувати про це.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

До слова, одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС. Він буде проходити 17-18 жовтня.

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Теги: Верховна Рада НАТО Ярослав Юрчишин партія Голос депутат Володимир Зеленський Україна війна перемога

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