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Окупанти захопили село Левадне та атакували Шахтарське і Богоявленку – Deep State

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Окупанти захопили село Левадне та атакували Шахтарське і Богоявленку – Deep State
Росіяни атакують Шахтарськ та Богоявленку
Фото: deepstatemap

Росіяни знову атакують біля Богоявленки та Шахтарська і окупували частину Золотої Ниви

Напередодні російські окупанти захопили Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки Донецької області. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State.

Раніше проєкт DeepState повідомляв, що ворог атакував населений пункт поблизу Шахтарська.

Тоді противник, використовуючи техніку та піхоту, намагався прорватися до Великої Новосілки: «Після обіду колона з восьми одиниць техніки досягла села, проте одна бойова машина була підбита, а інші відійшли. На вечір з’явилася нова колона з понад 15 одиниць техніки, яка розділилася у Золотій Ниві. Частина з них спробувала прорватися до Великої Новосілки, але після підриву першої машини вирішила відійти. Доля решти колони залишилася невідомою».

У Богоявленці, розташованій за кілька кілометрів від Шахтарська, ворог напередодні висадив піхоту в районі ферми, що знаходиться західніше села. Бої тривали до пізньої ночі.

До слова, противник завдав за минулу добу один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 60 авіаційних ударів із застосуванням 102 КАБів, більше 550 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3,5 тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Також стало відомо, що росіяни просунулись на схід від Вугледару та в районі Покровська – звіт ISW.

Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки РФ «Шахедами».

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна машини Україна озброєння ворог росіяни

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