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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото)
У Кривому Розі пошкоджено житлові будинки та транспорт
фото: ДСНС

Постраждав рятувальник через російський удар

Увечері, 19 жовтня, окупанти двічі атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок чого постраждало 17 людей, серед них рятувальник. Про це повідомляє ДСНС.

«Уночі ворог атакував Кривий Ріг, частково зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено житлові будинки та транспорт. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники», – йдеться у повідомленні.

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Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару. Внаслідок чого поранено 17 людей, серед них один рятувальник.

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Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото) фото 3

Також пошкоджено техніку ДСНС.

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла (фото) фото 4

Нагадаємо, росіяни 19 та 20 жовтня масово атакували українські регіони за допомогою балістичних ракет та безпілотників. Вибухи було чути у столиці та у низці областей України. 

Як повідомлялося, від ударів постраждали Харків та Суми. У Сумах після атаки російської армії відключили електроенергію, а в деяких районах міста пропало водопостачання. 

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Теги: Кривий Ріг війна обстріл Україна українці поранення ДСНС Дніпропетровщина рятувальники

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