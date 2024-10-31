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Українець, якого Папа Римський призначить кардиналом: Ватикан вже є посередником між Росією і Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українець, якого Папа Римський призначить кардиналом: Ватикан вже є посередником між Росією і Україною
Микола Бичок розповів, що робить Ватикан задля завершення війни в Україні
фото: novazoria.com.ua

Папа Римський Франциск призначить 21 нового кардинала 8 грудня. Серед номінантів – українець Микола Бичок

Святий Престол і Папа Римський зробили багато добрих ініціатив, щоб завершити війну в Україні. Про це в інтерв'ю «Главкома» заявив Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), який буде проголошений кардиналом Католицької церкви.

«Ватикан вже є тим посередником. Святий Престол і Папа зробили багато добрих ініціатив, щоб зупинити війну. Як відомо, Рим бере участь у звільненні полонених, молиться за стражденних, поранених, безслідно зниклих. Зроблено багато, але в майбутньому можна буде зробити більше», – сказав Микола Бичок.

Владика додав, що перед кожним єпископом Католицької Церкви в Україні та за її межами стоїть важливе завдання – доносити правду про війну.

«Ми хочемо справедливого миру, щоб ворог був покараний і засуджений, і щоб ми, як жертва нападу, агресії, були виправдані в очах усього світу. Справді, дуже велике завдання є не тільки переді мною, як кардиналом-номінантом, але, я вважаю, перед кожним єпископом Католицької Церкви в Україні та за її межами – доносити правду про війну, про злочини Росії, тому що нас усіх ця війна торкається, хоча й у різний спосіб», – наголосив єпископ.

Нагадаємо, що владику Миколу Бичка, правлячого Архиєрея Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія), 8 грудня проголосять кардиналом Католицької церкви. Таке рішення прийняв Папа Римський Франциск 6 жовтня. Микола Бичок стане наймолодшим кардинал у світі і наймолодшим в історії УГКЦ.

Згодом Микола Бичок розповів, що призначення його кардиналом Католицької церкви стане чудовою можливість напряму контактувати з Папою Римським.

Також владика Микола Бичок, правлячий Архиєрей Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла (Австралія) розповів, що призначення його кардиналом Католицької церкви стало для нього несподіванкою. Він очікував, що кардиналом буде Патріарх Святослав.

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Теги: росія церква Папа Римський війна Українська православна церква Ватикан релігія Україна УГКЦ

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