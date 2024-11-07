Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росіяни перекидають до своїх кордонів системи РЕБ, щоб боротись із дронами – «АТЕШ»

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни перекидають до своїх кордонів системи РЕБ, щоб боротись із дронами – «АТЕШ»
Партизани «АТЕШ» зафіксували перекидання російських РЕБ
Фото: АТЕШ. Колаж: glavcom.ua

Українські партизани прослідкували як та куди саме росіяни перекинули РЕБ із Санкт-Петербурга

Агенти «АТЕШ» відслідкували переміщення колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Системи були вивезені із Санкт-Петербурга, про це повідомили партизани руху «АТЕШ».

«Рашисти змушені переміщати ці комплекси в бік кордону з Україною для боротьби з постійно зростаючими нальотами безпілотників. Координати: 59.827082, 30.238923»,– йдеться в повідомленні партизанів.

«Палантин» є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс здійснює радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку противника.

«Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зможуть вивести з ладу кожен комплекс РЕБ до того, як він зможе принести хоч якусь користь рашистам! Всім свідомим громадянам ми ще раз хочемо нагадати про необхідність допомагати в боротьбі з злочинним режимом, що знищує сотні тисяч людей щорічно», – заявили в організації «АТЕШ».

Нагадаємо, раніше українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові.

Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.

До слова, партизани руху «АТЕШ» повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше. 

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

Читайте також:

Теги: військові рашисти наступ росіяни партизани Атеш війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США
Вчора, 14:25
Сирський обговорив ситуацію на фронті з командувачем армії США в Європі генералом Каволі
Як реагувати на участь КНДР у війні? Сирський поговорив із командувачем армії США в Європі
31 жовтня, 11:25
Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
Нардепка Євгенія Кравчук дала поради тим, хто хоче працювати в ЄС після вступу України
«Слуга народу» хоче обмежити право обиратися для чоловіків, що пересиджують війну за кордоном
25 жовтня, 15:15
Російський Іл-76 могли прийняти за армійський бомбардувальник
У Судані збито літак з росіянами на борту – ЗМІ (відео)
21 жовтня, 20:14
Андрій Мельник: У Бразилії, на жаль, просто-напросто відсутні об’єктивні передумови для проривів
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2» Інтерв'ю
12 жовтня, 09:50
Дмитро Кравченко проходив військову службу на посаді оператора радіостанції взводу зв’язку стрілецького батальйону
Загинув внаслідок атаки FPV-дрона на Донеччині. Згадаймо Дмитра Кравченка
10 жовтня, 09:00
З березня 2023 року бренд PariMatch перебуває під санкціями в Україні
Хто клонує PariMatch. Суд заборонив видавати азартну ліцензію Pre Мatch
9 жовтня, 17:00
Росіяни активно використовують хімічні речовини на фронті
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
9 жовтня, 00:11

Політика

США ввели нові санкції проти «групи підтримки» лідера боснійських сербів
США ввели нові санкції проти «групи підтримки» лідера боснійських сербів
Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі: що обговорюватимуть
Байден запропонував Трампу зустрітись у Білому домі: що обговорюватимуть
Масштабна програма змін: які плани у Трампа на другий президентський термін – АР
Масштабна програма змін: які плани у Трампа на другий президентський термін – АР
Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах
Байден вперше прокоментував поразку Гарріс на виборах
Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Прем'єр Британії обговорив із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом
Зеленський провів «чудову телефонну розмову» з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
78K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
20K
Хто привітав Трампа з перемогою на виборах у США: перелік
14K
Перемога Трампа. Соратник Путіна протверезив росіян

Новини

На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:15
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Вчора, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Вчора, 07:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua