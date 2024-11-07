Росіяни перекидають до своїх кордонів системи РЕБ, щоб боротись із дронами – «АТЕШ»
Українські партизани прослідкували як та куди саме росіяни перекинули РЕБ із Санкт-Петербурга
Агенти «АТЕШ» відслідкували переміщення колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Системи були вивезені із Санкт-Петербурга, про це повідомили партизани руху «АТЕШ».
«Рашисти змушені переміщати ці комплекси в бік кордону з Україною для боротьби з постійно зростаючими нальотами безпілотників. Координати: 59.827082, 30.238923»,– йдеться в повідомленні партизанів.
«Палантин» є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс здійснює радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку противника.
«Всю зібрану інформацію ми оперативно передали в правильні руки, які зможуть вивести з ладу кожен комплекс РЕБ до того, як він зможе принести хоч якусь користь рашистам! Всім свідомим громадянам ми ще раз хочемо нагадати про необхідність допомагати в боротьбі з злочинним режимом, що знищує сотні тисяч людей щорічно», – заявили в організації «АТЕШ».
Нагадаємо, раніше українські партизани організації «АТЕШ» провели агітаційну роботу у російському місті Санкт-Петербург. Вони розклеїли листівки із закликом до вступу у ряди організації «АТЕШ» для протидії російській владі біля будинків, де живуть військові.
Напередодні один із агентів проукраїнського партизанського руху «АТЕШ» пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян, яка базується на території Донецької області. Він передав багато важливої інформації про офіцерів та командирів окупантів, а також зробив знімки КП.
До слова, партизани руху «АТЕШ» повідомили, що окремі російські підрозділи відмовляються іти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.
Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.
До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.
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