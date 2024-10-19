Снайпер розповів, що брешуть російські командири своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми

За словами Енейка, йому завжди була цікава мотивація росіян

Російські командири відверто брешуть своїм бійцям, аби ті йшли у м’ясні штурми. Історію про те, що вигадували офіцери, щоб їхні підлеглі погоджувалися на вірну смерть, у інтерв'ю «Армія TV» розповів досвідчений снайпер, який воює у складі Сил спеціальних операцій ЗСУ, із позивним Енейко.

«Ми б ще зрозуміли, якби одна група ішла справа, а друга – зліва, вони один одного не бачили, ті загинули і ті загинули. Але вони йдуть через трупи своїх товаришів, аж піраміда назбирується», – дивується снайпер.

За словами Енейка, йому завжди була цікава мотивація росіян. Що змушує їх так безглуздо гинути? На питання допомогли відповісти побратими з розвідки, котрі взяли в полон російського офіцера.

«Окупант розповів, що командування каже їм – це не ми гинемо, це гинуть «укропи», а в нашу форму переодягають своїх солдат, щоб нас налякати. Також українці на своїй підбитій техніці малюють літеру Z», – передає слова окупанта Енейко.

Снайпер Енейко фото: скріншот із відео

Розвідники показали полоненому відео, на якому група його побратимів гине. Обличчя його змінилося, очі стали скляні – упізнав.

«Розвідники питають: «Що вам командування каже, чому ваші хлопці не повернулися? А він: «Нам пояснили, що вони не загинули, а успішно виконали завдання, і їх відправили додому, у відпустку», – розповідає снайпер.

Енейко каже, саме після цих історій зрозумів, наскільки сприйняття дійсності в росіян викривлене пропагандою.

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