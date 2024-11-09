Масована атака на Одещину: вирували пожежі, є загиблий і поранені (фото, відео)

Рятувальники показали наслідки ворожого удару

Російські окупанти другу добу поспіль масовано атакують Одещину. За попередньою інформацією, в ніч на 9 листопада внаслідок удару одна людина загинула, 13 поранено. Про це повідомила ДСНС.

Рятувальники і добровольці усю ніч ліквідовували наслідки обстрілів у регіоні.

«Пошкоджено житлові будинки, згоріли десятки автомобілів, сталася пожежа на складі. Психологи ДСНС допомогли 25 особам, серед них одна дитина», – йдеться в повідомленні.

9 фото На весь екран















Наслідки дронової атаки на Одесу, 9 листопада 2024 р. фото: ДСНС

Піротехніки обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, 13 поранено, з них двоє дітей.

Нагадаємо, в ніч на 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 51 ударний БпЛА типу Shahed та безпілотник невстановленого типу із районів Приморсько-Ахтарська та Орла (РФ). Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.