На Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство

Спеціалізована військова прокуратура розслідує обставини смерті військового

У Донецькій області виявили тіло військовослужбовця-конрактника із Запорізької області, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з табельної зброї, але у межах розпочатого розслідування розглядаються й інші версії, повідомляє Спеціалізована прокуратура Об'єднаних сил.

«03.01.2022 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

«Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї із військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – додали у прокуратурі.

За фактом загибелі військовослужбовця, Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

«Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю», – відзначили у відомстві.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.

Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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