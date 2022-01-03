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    На Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство

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    Слідчі розглядатимуть усі версії можливої причини загибелі солдата - На Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство
    Слідчі розглядатимуть усі версії можливої причини загибелі солдата
    фото з відкритих джерел

    Спеціалізована військова прокуратура розслідує обставини смерті військового

    У Донецькій області виявили тіло військовослужбовця-конрактника із Запорізької області, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з табельної зброї, але у межах розпочатого розслідування розглядаються й інші версії, повідомляє Спеціалізована прокуратура Об'єднаних сил.

    «03.01.2022 Маріупольською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області», – йдеться у повідомленні.

    «Попередньо встановлено, що солдат, механік-водій медичного пункту першого механізованого батальйону однієї із військових частин, покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби», – додали у прокуратурі.

    За фактом загибелі військовослужбовця, Маріупольською спецпрокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    «Розглядаються також інші версії, у тому числі – умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю», – відзначили у відомстві.

    Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії та вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин трагічної події.

    Напередодні, 1 січня, окупанти на Донбасі вбили українського військового.

    Також 1 січня у лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів.

    Нагадаємо, 31 грудня окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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    Теги: прокуратура війна Донеччина смерть військові розслідування самогубство військова прокуратура
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    На Донеччині загинув військовий-контрактник: підозрюють самогубство