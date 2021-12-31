Війна на Донбасі. Росія дала прогноз на 2022 рік

На Донбасі вже восьмий рік триває війна

Очільник МЗС РФ звинуватив Україну у війні на Донбасі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що на Донбасі триває «громадянська війна» і вона «далека від завершення». Про це він сказав в інтерв’ю «РИА Новости».

Лавров звинуватив у цьому Україну. Він бачить у діях України «мілітаристські устремління».

«Війна, що триває в Україні вже восьмий рік, далека від завершення», – заявив він.

Лавров підкреслив, що Росія буде захищати росіян, яких нібито дуже багато мешкає на сході України. «Щодо жителів Донбасу, де проживають сотні тисяч громадян нашої країни, то Росія вживатиме всіх необхідних заходів для їх захисту. Продовжимо докладати зусиль щодо вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту політико-дипломатичним шляхом. Безальтернативною основою для цього залишається мінський «Комплекс заходів», схвалений резолюцією Ради безпеки ООН», – сказав він.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 30 грудня, з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано три порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Також, за даними аналітиків, Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною, також збільшуються вже виявлені табори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Росія фізично не може зараз здійснити масштабне вторгнення на територію України.