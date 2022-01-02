У лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів
27 грудня українських захисник потрапив під ворожу кулю
У лікарні 1 січня на 21-році життя помер український захисник Ігор Тичина. Ворог поранив героя 27 грудня. Про це пише пресслужба Коростенського міського колегіуму.
У повідомленні мовиться, що загиблий був їхнім випускником.
«Тичина гідно і відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися», – розповіли у колегіумі.
Пресслужба Коростенського міського колегіуму наголосила, що нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків.
Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська зауважила, що герой воював у складі 95 десантно-штурмової бригади.
За життя воїна боролися у Харківському госпіталі.
«Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але 1 січня молоде життя обірвалося», – розповіла Чижевська.
Як повідомлялося, 27 грудня на Донбасі були важко поранені двоє військових.
Нагадаємо, учора окупанти на Донбасі вбили українського військового.