У лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів

27 грудня українських захисник потрапив під ворожу кулю

У лікарні 1 січня на 21-році життя помер український захисник Ігор Тичина. Ворог поранив героя 27 грудня. Про це пише пресслужба Коростенського міського колегіуму.

У повідомленні мовиться, що загиблий був їхнім випускником.

«Тичина гідно і відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися», – розповіли у колегіумі.

Пресслужба Коростенського міського колегіуму наголосила, що нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків.

Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська зауважила, що герой воював у складі 95 десантно-штурмової бригади.

За життя воїна боролися у Харківському госпіталі.

«Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але 1 січня молоде життя обірвалося», – розповіла Чижевська.

Як повідомлялося, 27 грудня на Донбасі були важко поранені двоє військових.

Нагадаємо, учора окупанти на Донбасі вбили українського військового.

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