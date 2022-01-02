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    Події в Україні

    У лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів

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    Ігор Тичина ніс службу у складі 95 десантно-штурмової бригади<br /><br /> - У лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів
    Ігор Тичина ніс службу у складі 95 десантно-штурмової бригади

    фото: Коростенський міський колегіум/Facebook

    27 грудня українських захисник потрапив під ворожу кулю

    У лікарні 1 січня на 21-році життя помер український захисник Ігор Тичина. Ворог поранив героя 27 грудня. Про це пише пресслужба Коростенського міського колегіуму.

    У повідомленні мовиться, що загиблий був їхнім випускником.

    «Тичина гідно і відповідально ніс службу, був добрим та надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє, яким не судилося здійснитися», – розповіли у колегіумі.

    Пресслужба Коростенського міського колегіуму наголосила, що нехай світлі спогади про Ігоря назавжди залишаться у серцях земляків.

    Заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська зауважила, що герой воював у складі 95 десантно-штурмової бригади.

    За життя воїна боролися у Харківському госпіталі.

    «Він перебував у комі у Харківському госпіталі. Лікарі боролися за його життя, але 1 січня молоде життя обірвалося», – розповіла Чижевська.

    Як повідомлялося, 27 грудня на Донбасі були важко поранені двоє військових.

    Нагадаємо, учора окупанти на Донбасі вбили українського військового.

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    Теги: Донбас війна військові снайпер
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    У лікарні помер 20-річний військовий, якого поранив снайпер окупантів