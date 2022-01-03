Політичний прогноз на 2022 рік: війна, влада, олігархи

Які потрясіння можуть очікувати українців в новому році

Війни не буде.

Цього року Президент України Зеленський утримає свою владу.

Єрмак почне хворіти.

Новий прем'єр-міністр України увійде у гострий конфлікт із всесильним та жадібним Арахамією.

У цьому конфлікті Голова Верховної Ради Стефанчук не знатиме на чию сторону встати.

Олігархи загрожуватимуть президентові Зеленському електоральною катастрофою та всесвітніми викриттями. Ультиматум Зеленського всім олігархам.

Тимчасове охолодження відносин між скривдженим та ображеним олігархом Коломойським та втомленим та роздратованим президентом Зеленським.

Феномен нового лідера президента Зеленського.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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