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    Думки вголос

    Політичний прогноз на 2022 рік: війна, влада, олігархи

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Президент України Володимир Зеленський - Політичний прогноз на 2022 рік: війна, влада, олігархи
    Президент України Володимир Зеленський
    фото з відкритих джерел

    Які потрясіння можуть очікувати українців в новому році

    Війни не буде.

    Цього року Президент України Зеленський утримає свою владу.

    Єрмак почне хворіти.

    Новий прем'єр-міністр України увійде у гострий конфлікт із всесильним та жадібним Арахамією.

    У цьому конфлікті Голова Верховної Ради Стефанчук не знатиме на чию сторону встати.

    Олігархи загрожуватимуть президентові Зеленському електоральною катастрофою та всесвітніми викриттями. Ультиматум Зеленського всім олігархам.

    Тимчасове охолодження відносин між скривдженим та ображеним олігархом Коломойським та втомленим та роздратованим президентом Зеленським.

    Феномен нового лідера президента Зеленського.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна олігархи президент влада
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    Політичний прогноз на 2022 рік: війна, влада, олігархи