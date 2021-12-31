  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Внаслідок бойових дій у грудні загинули четверо українських військових - Упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників (фото)
    Внаслідок бойових дій у грудні загинули четверо українських військових
    фото з відкритих джерел

    Всі четверо проходили службу у різних підрозділах Збойних сил України

    Грудень 2021 року виявився місяцем, багатим на події як всередині України, так і на міжнародній арені. Загроза повномасштабного вторгнення РФ, гучні скандали із представниками української влади тощо тримали українців у постійній напрузі. Тим часом, на Донбасі точилася війна, яка упродовж місяця забрала життя чотирьох українських захисників. «Главком» пропонує пригадати імена цих людей та дізнатись, як вони віддали свої життя за Батьківщину.

    Геровкін Валерій

    valerij-gerovkin

    На момент загибелі солдату 93 ОМБр Валерію Геровкіну було 22 роки. Народившись у 1999 році та проживши майже все життя у Краматорську на Донеччині, у 2020 році він вступив до лав ЗСУ. У 93 ОМБр – проходив військову службу близько року, в районі проведення ООС перебував на першій ротації. Загинув ввечері 1 грудня на спостережному посту поблизу смт Новотроїцького в результаті ворожого обстрілу. Похований в м. Краматорську, залишилися батьки.

    Ниров Руслан

    .jpg_88

    Мешканець c. Семенівка, що на Львівщині, Руслан Ниров проходив службу у складі 128 ОГШБр. Згідно з повідомленнями Пустомитівської міської ради та голови Львівської ОДА, військовослужбовець загинув 5 грудня в зоні проведення ООС (місце, обставини та причина смерті не повідомляються), у віці 35 років. Похований за військовим церемоніалом в Семенівці. Залишилися дружина, мати та дві сестри.

    Лисий Григорій

    .jpg_89

    Молодший сержант, командир машини 1 мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти 23 ОМПБ 56 ОМПБр, на момент загибелі Григорій мав 26 років. Також, свого часу, проходив військову службу на посаді старшого стрільця підрозділу 133 окремого батальйону охорони та обслуговування оперативного командування (ОК «Схід») Згідно з повідомленням місцевих органів влади, військовослужбовець загинув 12 грудня при виконанні службових обов’язків по захисту Батьківщини у зоні проведення ООС (місце, обставини та причина смерті не повідомляються).

    Запорожець Станіслав

    .jpg_90

    Старший солдат, військовослужбовець 74 ОРБ Станіслав Запорожець проходив службу у ЗСУ з 2019 року. Мешканець міста Лисичанськ, що на Луганщині. Загинув ввечері 16 грудня на позиції поблизу с. Павлопіль Волноваського району на Донеччині в результаті смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером. Похований в м. Новодружеськ, залишилася мати і молодший брат.

    Читайте також:
    Теги: Росія ЗСУ війна ОРДЛО смерть озброєння солдат
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників (фото)