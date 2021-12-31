Упродовж грудня війна забрала чотирьох українських захисників (фото)

Всі четверо проходили службу у різних підрозділах Збойних сил України

Грудень 2021 року виявився місяцем, багатим на події як всередині України, так і на міжнародній арені. Загроза повномасштабного вторгнення РФ, гучні скандали із представниками української влади тощо тримали українців у постійній напрузі. Тим часом, на Донбасі точилася війна, яка упродовж місяця забрала життя чотирьох українських захисників. «Главком» пропонує пригадати імена цих людей та дізнатись, як вони віддали свої життя за Батьківщину.

Геровкін Валерій

На момент загибелі солдату 93 ОМБр Валерію Геровкіну було 22 роки. Народившись у 1999 році та проживши майже все життя у Краматорську на Донеччині, у 2020 році він вступив до лав ЗСУ. У 93 ОМБр – проходив військову службу близько року, в районі проведення ООС перебував на першій ротації. Загинув ввечері 1 грудня на спостережному посту поблизу смт Новотроїцького в результаті ворожого обстрілу. Похований в м. Краматорську, залишилися батьки.

Ниров Руслан

Мешканець c. Семенівка, що на Львівщині, Руслан Ниров проходив службу у складі 128 ОГШБр. Згідно з повідомленнями Пустомитівської міської ради та голови Львівської ОДА, військовослужбовець загинув 5 грудня в зоні проведення ООС (місце, обставини та причина смерті не повідомляються), у віці 35 років. Похований за військовим церемоніалом в Семенівці. Залишилися дружина, мати та дві сестри.

Лисий Григорій

Молодший сержант, командир машини 1 мотопіхотного відділення мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти 23 ОМПБ 56 ОМПБр, на момент загибелі Григорій мав 26 років. Також, свого часу, проходив військову службу на посаді старшого стрільця підрозділу 133 окремого батальйону охорони та обслуговування оперативного командування (ОК «Схід») Згідно з повідомленням місцевих органів влади, військовослужбовець загинув 12 грудня при виконанні службових обов’язків по захисту Батьківщини у зоні проведення ООС (місце, обставини та причина смерті не повідомляються).

Запорожець Станіслав

Старший солдат, військовослужбовець 74 ОРБ Станіслав Запорожець проходив службу у ЗСУ з 2019 року. Мешканець міста Лисичанськ, що на Луганщині. Загинув ввечері 16 грудня на позиції поблизу с. Павлопіль Волноваського району на Донеччині в результаті смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером. Похований в м. Новодружеськ, залишилася мати і молодший брат.

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