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    Події в Україні

    На Харківщині чоловік підірвав себе гранатою

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    Попередньо поліцейські встановили, що 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою в районі лісосмуги - На Харківщині чоловік підірвав себе гранатою
    Попередньо поліцейські встановили, що 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою в районі лісосмуги
    Фото ілюстративне

    Чоловік від отриманих травм загинув

    У селищі міського типу Краснопавлівка Харківської області пізно ввечері 10 червня на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення про те, що чоловік підірвав себе гранатою.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

    На місце події виїхали оперативники та вибухотехнікки. Попередньо поліцейські встановили, що 45-річний місцевий житель підірвав себе гранатою в районі лісосмуги. Чоловік від отриманих травм загинув.

    Зараз працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та опитують свідків. За їх даними, загиблий знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

    Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Усі обставини події встановлюються.

    До слова, у Маріуполі п’яний чоловік лякав перехожих запальничкою у вигляді гранати.

    Раніше у салоні авто в Черкасах розірвалася саморобна вибухівка, двоє людей постраждали.

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