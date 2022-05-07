Харківщина: окупанти продовжують атакувати мирних мешканців, є поранені

Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам вдалося вивезти трьох поранених цивільних

Російські загарбники продовжують атакувати мирних мешканців Харківщини. 7 травня окупанти обстрілювали населені пункти Чугуївської, Золочівської та Красноградської громад.

Із окупованих Руських Тишок до Харкова медикам екстреної допомоги вдалося вивезти трьох поранених цивільних. Їм надають всю необхідну допомогу. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окремо він звернувся до мешканців Харківщини щодо обмежень на 8-9 травня:

На період відзначення Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом 8 і 9 травня час комендантської години на Харківщині не зміниться. Вона триватиме з 21:00 до 6:00 ранку.

Утім, через постійні обстріли Харківська ОВА обмежує доступ людей до місць вшанування загиблих під час Другої світової війни. Жодних меморіальних заходів не буде. Національна поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі.

«Закликаю усіх не виходити без потреби на вулиці, не перебувати у парках, скверах та інших громадських місцях. Не ігноруйте сигнали тривоги! Прошу усіх поставитися з розумінням до цих обмежень. Вони задля нашої безпеки», – підсумував він.

Напередодні під час обстрілу Харкова окупанти влучили у стадіон «Динамо» (фото).

А 3 травня рашисти знову обстріляли центр міста.

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