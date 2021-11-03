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    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)

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    У човні порушника було виявлено 207 кг риби - Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)
    У човні порушника було виявлено 207 кг риби
    Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

    Рибалка здійснював вилов забороненими знаряддями

    Поблизу с. Сухолуччя Вишгородського району інспектори Державної екологічної інспекції Столичного округу зафіксували браконьєрство: громадянин здійснював незаконний вилов риби забороненими знаряддями лову – лісковою сіткою. Так, у човні порушника було виявлено 207 кг риби (464 судака). Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу.

    Заподіяна матеріальна шкода рибному господарству України становить 1,664 млн грн.

    Своїми діями рибалка порушив:

    • ст. 63 Закону України «Про тваринний світ»,
    • п.3.15 Правил любительського і спортивного рибальства, за що передбачена відповідальність за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

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    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)
    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)
    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)
    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)
    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)

    Як відомо, збитки за незаконний вилов риби зросли в десятки разів. Кабінет міністрів України підтримав внесення змін до постанови КМУ «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів». Цей документ встановлює суми, які порушник має сплатити у разі незаконного добування різних видів риб.

    Раніше на Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу.

    Читайте також: Штрафи за незаконний вилов в Україні збільшили у сотні разів
    Теги: рибальство браконьєр
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    Під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото)