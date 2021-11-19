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    Власником авто з рекордною кількістю неоплачених штрафів виявився екскандидат у президенти

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    Державна виконавча служба спільно з патрульними поліцейськими вилучила автомобіль Range&nbsp;Rover - Власником авто з рекордною кількістю неоплачених штрафів виявився екскандидат у президенти
    Державна виконавча служба спільно з патрульними поліцейськими вилучила автомобіль Range Rover
    фото: Андрій Гайченко/Facebook

    У власника автомобіля Range Rover 147 неоплачених штрафів

    Власником люксового позашляховика Range Rover, який не сплатив майже 150 штрафів і авто якого було вилучено виконавчою службою спільно з поліцією, виявився колишній кандидат у президенти України Сергій Носенко. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «У Києві Державна виконавча служба спільно з патрульними поліцейськими вилучила автомобіль Range Rover (AA0330MK). Власник авто виявився колишнім кандидатом у президенти України – Сергій Носенко», – йдеться в повідомленні.

    Сергій Носенко балотувався в президенти у 2019 році. Фото: Политсовет
    Сергій Носенко балотувався в президенти у 2019 році. Фото: Политсовет

    Державні службовці кажуть, що як тільки власник сплатить всі штрафи та витрати Державної виконавчої служби, зможе повернути своє авто.

    Нагадаємо, Сергій Носенко був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року як самовисуванець. Носенко – український бізнесмен, інвестбанкір, керівник інвестиційної компанії у США.

    Як повідомлялося, в Україні розпочато полювання на водіїв, які не сплачують штрафів за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві у боржників конфіскували сім автомобілів.

    Як повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби, «пальму першості» в столиці впевнено тримає власник автомобіля Range Rover, у якого147 неоплачених штрафів на суму близько 130 тис. грн та швидкість 167 км/год.

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    Теги: Київ штраф водій ПДР автомобіль
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    Власником авто з рекордною кількістю неоплачених штрафів виявився екскандидат у президенти