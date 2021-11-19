Власником авто з рекордною кількістю неоплачених штрафів виявився екскандидат у президенти

У власника автомобіля Range Rover 147 неоплачених штрафів

Власником люксового позашляховика Range Rover, який не сплатив майже 150 штрафів і авто якого було вилучено виконавчою службою спільно з поліцією, виявився колишній кандидат у президенти України Сергій Носенко. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«У Києві Державна виконавча служба спільно з патрульними поліцейськими вилучила автомобіль Range Rover (AA0330MK). Власник авто виявився колишнім кандидатом у президенти України – Сергій Носенко», – йдеться в повідомленні.

Сергій Носенко балотувався в президенти у 2019 році. Фото: Политсовет

Державні службовці кажуть, що як тільки власник сплатить всі штрафи та витрати Державної виконавчої служби, зможе повернути своє авто.

Нагадаємо, Сергій Носенко був кандидатом у президенти України на виборах 2019 року як самовисуванець. Носенко – український бізнесмен, інвестбанкір, керівник інвестиційної компанії у США.

Як повідомлялося, в Україні розпочато полювання на водіїв, які не сплачують штрафів за порушення правил дорожнього руху. За два дні у Києві у боржників конфіскували сім автомобілів.

Як повідомив Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби, «пальму першості» в столиці впевнено тримає власник автомобіля Range Rover, у якого147 неоплачених штрафів на суму близько 130 тис. грн та швидкість 167 км/год.