Незаконний вилов риби. Соцмережі обурив фотозвіт нардепа від «Батьківщини»
Народний обранець похизувався уловом, забувши сховати від об’єктиву заборонену риболовну снасть, що калічить та вбиває рибу
Народного депутата України від ВО «Батьківщина» Вадима Івченка звинуватили у використанні забороненого спорядження для рибної ловлі. Український еколог, журналіст та громадський активіст Ігор Тихолаз опублікував на своїй Facebook-сторінці скріншоти з фотозвіту нардепа, де той позує із уловом – трьома відрами дрібних судаків. На одній зі світлин депутат тримає у руці заборонений засіб лову риби – снасть, що має назву «драч».
Тихолаз повідомив, що першого, хто помітив наявність браконьєрського засобу на світлині та лишив під дописом відповідний коментар, народний депутат відправив у бан.
За словами еколога, приблизний збиток від вилову одного дрібного судака сягає 3,5 тис. грн. Отже, у трьох відрах, із якими позує народний депутат, лежить близько 100 тис. грн.
«А ще б, була б моя воля, я таких як він зобов'язував в судовому порядку не менше трьох або й п'яти років, не підходити до водойм – з вудкою в руках...», – підсумував Ігор Тихолаз.
У коментарях до його допису вже з’явилося багато дописів із обуренням щодо поведінки народного обранця.
«Що тут скажеш. Складно закликати громадян не порушувати правил рибальства і дотримуватися норм вилову, коли законотворці з друзями самі так роблять та ще й публічно хизуються», – вважає один із коментаторів.
Тим часом сам Вадим Івченко вже видалив зі своєї Facebook-сторінки скандальний пост із фотозвітом, залишивши, проте, наступне фото, де виловлені судаки вже запікаються у печі.
Зазначимо, «драч» – прилад для рибної ловлі, що заборонений в Україні через те, що калічить і вбиває набагато більше риби, ніж виловлює. Переважна більшість риби, що потрапила на «драч», зривається і потім гине через отримані пошкодження. За статистикою, всього 10% спійманої у такий спосіб риби дістається браконьєрові.
Нагадаємо, на Канівському водосховищі браконьєри наловили риби на кримінальну справу.