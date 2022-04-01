На Херсонщині звільнено 11 населених пунктів

31 березня був гарний день для відвойованих у окупантів сіл на півдні України

31 березня на Херсонщині визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України. Про це повідомило Угруповання військ «Південь» на своїй сторінці у Facebook.

Зусиллями захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині:

Нововоронцовка

Мала Шестерня

Новогригорівка

Тополине

Князівка

Краснівка

Свободне

Кам’янка

Пригір’я

Кочубеївка

Орлове

«Завдяки військовим місцеве населення уже може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників», – йдеться в повідомленні.

Під час боїв підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі плавучого бронетранспортера.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото).

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