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    Події в Україні

    На Херсонщині звільнено 11 населених пунктів

    Наші бійці захопили техніку ворогів - На Херсонщині звільнено 11 населених пунктів
    Наші бійці захопили техніку ворогів
    фото: Угруповання військ «Південь»

    31 березня був гарний день для відвойованих у окупантів сіл на півдні України

    31 березня на Херсонщині визволено 11 населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України. Про це повідомило Угруповання військ «Південь» на своїй сторінці у Facebook.

    Зусиллями захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ «Південь» було визволено такі населені пункти на Херсонщині:

    • Нововоронцовка
    • Мала Шестерня
    • Новогригорівка
    • Тополине
    • Князівка
    • Краснівка
    • Свободне
    • Кам’янка
    • Пригір’я
    • Кочубеївка
    • Орлове

    «Завдяки військовим місцеве населення уже може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють наших захисників», – йдеться в повідомленні.

    Під час боїв підрозділ 60-тої окремої піхотної бригади оновився «трофейною» технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі плавучого бронетранспортера.

    Нагадаємо, раніше на Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото).

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    Теги: росія окупанти війна продукти Херсонщина Україна харчування населення окупація #stoprussia
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    На Херсонщині звільнено 11 населених пунктів