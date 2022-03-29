На Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото)

Наші захисники відбили атаку загарбників

Підрозділи угруповання військ «Південь» у Херсонській області успішно відбили атаку російських загарбників, знешкодили БМД-2 та захопили два танки Т-64 з повним комплектом боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба угруповання «Південь» у Facebook.

«Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ «Південь», у Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М. За попередніми даними, техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку», – йдеться в повідомленні.

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