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    Події в Україні

    На Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото)

    Українські бійці здобули в бою трофеї - На Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото)

    Українські бійці здобули в бою трофеї

    фото: пресслужба угруповання «Південь»

    Наші захисники відбили атаку загарбників

    Підрозділи угруповання військ «Південь» у Херсонській області успішно відбили атаку російських загарбників, знешкодили БМД-2 та захопили два танки Т-64 з повним комплектом боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба угруповання «Південь» у Facebook.

    «Завдяки майстерній роботі підрозділів угруповання військ «Південь», у Херсонській області була успішно відбита атака ворога. В результаті якої знешкоджено БМД-2 й отримано в якості трофею два танки Т-64 (з повним комплектом боєприпасів) та одну зенітну установку 2М. За попередніми даними, техніка перебувала на озброєнні 56-го гвардійського десантно-штурмового ордена Вітчизняної війни Донського козацького полку», – йдеться в повідомленні.

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    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»
    Українські бійці здобули в бою трофеї. фото: пресслужба угруповання «Південь»

    Нагадаємо, РФ перекидає тисячу вагнерівців на Донбас – розвідка Великої Британії.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині ЗСУ захопили два танки Т-64 (фото)