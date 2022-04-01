Ситуація на Луганщині може погіршитись: влада просить людей евакуюватись

Гайдай закликав жителів області не зволікати та евакуюватися, якщо є така можливість

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом ситуація в регіоні може погіршитись, тож людей просять не відкладати евакуацію.

Гайдай зазначив, що російські війська не зуміли просунутись на Луганщині та Донеччині, тому очікується, що у цих напрямках вони кинуть усі свої сили.

«В нас залишається складна ситуація. Російські війська не просунулись. Вони будуть намагатись всі сили кинути на Луганській і Донецькій напрямок. Для того, щоб вийти на географічні кордони та відзвітувати, що "всі завдання виконані», – розповів він.

Він також додав, що найближчим часом зростуть і спроби прориву української армії, тож кількість ворожих обстрілів зросте.

«Їм (російськім військовим – ред.) все одно на дітей, на літніх людей. На лікарів, на пологові будинки, на всіх наплювати. Тому на жаль, але обстріли будуть збільшуватись», – сказав Гайдай.

Він наголосив, щоб люди не зволікали та евакуювались, якщо є така можливість.

«Евакуаційні автобуси їздять щодня. Людям допомагають з житлом та їжею. Дозвольте собі допомогти, поки є така можливість. Не робіть так, щоб ми були не в змозі вам допомогти. Дуже важко водіям, поліцейським та волонтерам. Автобуси ламаються, б'ють колеса. З інших областей нові привозять автобуси та знаходять пальне. Це робиться для вивозу людей. З деяких районів Рубіжного ми вже не можемо вивозити людей. Російські військові просто розстрілюють усі машини. Так само і з деяких районів Попасної», – розповів очільник Луганської ОВА.

Він також попросив повідомляти владі, в яких укриттях перебувають літні або маломобільні люди, закликав передавати одне одному повідомлення про евакуацію та вивозити людей.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку через обстріли російськими загарбниками загорілася школа, а в Лисичанську – нафтове сховище.

Учора російські загарбники обстріляли з важкого озброєння житлові квартали Лисичанська на Луганщині.

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