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    Події в Україні

    ЗСУ відкинули окупантів від Кривого Рогу

    Приблизно на кілька десятків кілометрів далі від міста тепер опинилися рашисти - ЗСУ відкинули окупантів від Кривого Рогу
    Приблизно на кілька десятків кілометрів далі від міста тепер опинилися рашисти
    фото з відкритих джерел

    Звільнено кілька сіл на Херсонщині

    Збройні сили України (ЗСУ) відкинули російських загарбників від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів. Звільнено кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    За його словами, противник не просто зупинений на підступах до Кривого Рогу, а й відкинутий на кілька десятків кілометрів. Зараз окупанти знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.

    «Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди», – додав Вілкул.

    Він уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

    Нагадаємо, мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Кривий Ріг Херсонщина військові Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ відкинули окупантів від Кривого Рогу