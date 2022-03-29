ЗСУ відкинули окупантів від Кривого Рогу

Приблизно на кілька десятків кілометрів далі від міста тепер опинилися рашисти

Звільнено кілька сіл на Херсонщині

Збройні сили України (ЗСУ) відкинули російських загарбників від Кривого Рогу на 40-60 кілометрів. Звільнено кілька населених пунктів, у тому числі в Херсонській області. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, противник не просто зупинений на підступах до Кривого Рогу, а й відкинутий на кілька десятків кілометрів. Зараз окупанти знаходяться на відстані 40-60 кілометрів від міста.

«Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область. Наші військові виявляють справжню доблесть і завдають ворогові серйозної шкоди», – додав Вілкул.

Він уточнив, що в ході наступу була захоплена ворожа техніка, яку планується використовувати для оборони міста. Крім того, в результаті дій українських захисників були звільнені кілька населених пунктів у Херсонській області.

Нагадаємо, мала батьківщина Зеленського готується до оборони від російських солдатів.

Читайте також: