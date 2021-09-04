На Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку

Під час розкопок в Городку археологи виявили поселення ранньоскіфського часу

Під час археологічних досліджень біля старого замчища в Городку, що на Хмельниччині, в шарі XVII століття археологи знайшли досить цікаву та рідкісну знахідку – кістяний фрагмент, що найімовірніше належав шаховій фігурці, передає Depo.Хмельницький.

«Знахідки шахових фігур на Поділлі – річ не часта, але трапляються, – розповів керівник експедиції, археолог Павло Нечитайло. – Нещодавно подібну знайшли при розкопках в Меджибожі, і це стало, певною мірою, сенсацією. Артефакт ми лише щойно знайшли, ще детально не обстежували і не досліджували аналогії, тож 100% достовірно щось казати зарано. Але з великою долею вірогідності можна припускати, що це саме шахова фігура».

Крім того, в шарі зі згорілим будинком середини XVII століття, що ймовірно був знищений під час штурму замку військом Богдана Хмельницького, археологи знайшли круглу свинцеву кулю, що датується тим же часом. Як вважають дослідники, ймовірно це свідчення штурму замку військом Богдана Хмельницького, або невдалої облоги цього ж укріплення козаками Петра Дорошенка у 1672 року.

В ході розкопок в Городку археологи вже виявили поселення ранньоскіфського часу (VII століття до н. е.) та головне – невідомі рештки мурованого замку, що вважався втраченими від першої половини ХVIІI століття. Після звільнення Поділля від осман укріплення, що втратило будь-яке оборонне значення, розібрали на камінь, і відтоді про його існування нагадував лише старовинний герб містечка, на якому зображено дві золоті гори та срібний замковий мур між ними. Наразі археологи відкопали близько 6 метрів давньої оборонної стіни.

Ініційовані та профінансовані місцевою громадою археологічні дослідження в Городку тривають від 20 серпня.

В Україні археологія практично не фінансується державою – переважно розкопки провадяться на місці майбутнього будівництва коштом забудовника і, частково, за рахунок закордонних грантів. Випадки, коли місцеві громади цікавляться власною історією, нечасті. Зокрема, за останні 5 років в Хмельницькій області коштом громад дослідження проводилися лише в Кам’янці-Подільському, Полонному та в Городку (в останньому – двічі, попередні – у 2017 році).

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