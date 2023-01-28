На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Чоловіки отримали внаслідок вибуху тілесні ушкодження і були госпіталізовані

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

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«В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні», - розповіли в поліції.

Правоохоронці уточнили, що чоловіки підірвались в лісосмузі біля с. Велика Комишуваха, коли поїхали шукати металолом.

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Біля лісосмуги вони знайшли невідомий вибуховий пристрій, який взяли в руки, після чого той вибухнув.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих – немовля.

Зауважимо, на Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. Чоловік був родом із Тернопільщини.

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Раніше повідомлялося, що на Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні. Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту , водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту. Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник. Чоловіки самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

Окрім того, на Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах: загинув очільник поліції Черкаської області.