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На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

Чоловіки отримали внаслідок вибуху тілесні ушкодження і були госпіталізовані

В Ізюмському районі Харківської області двоє чоловіків підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

«В результаті вибуху вони отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили до місцевої лікарні», - розповіли в поліції.

Правоохоронці уточнили, що чоловіки підірвались в лісосмузі біля с. Велика Комишуваха, коли поїхали шукати металолом.

Біля лісосмуги вони знайшли невідомий вибуховий пристрій, який взяли в руки, після чого той вибухнув.

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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Миколаївщині авто підірвалося на міні, серед постраждалих – немовля.

Зауважимо, на Харківщині під час розмінування загинув начальник групи піротехніків Сергій Гоцуляк. Чоловік був родом із Тернопільщини.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині троє працівників ДСНС підірвалися на міні. Серед загиблих були прапорщик служби цивільного захисту , водій-сапер групи піротехнічних робіт та молодший сержант служби цивільного захисту. Дорогою до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник. Чоловіки самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ДСНС у Житомирській області та виконували завдання щодо розмінування звільнених від ворога територій Херсонської області.

Окрім того, на Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах: загинув очільник поліції Черкаської області.

Читайте також: Суцільне мінування: як не підірватися на «подарунках» ворога – поради ДСНС
Теги: Харківщина

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