Міністр оборони Німеччини виступив проти надання винищувачів для України

Пісторіус гостро розкритикув ідею щодо допомоги німецькими бойовими літаками

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що про передачу Україні німецьких винищувачів «не може бути й мови». Про це він сказав в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung.

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Глава німецького оборонного відомства висловився проти надання Україні німецьких винищувачів для стримування російської повномасштабної агресії.

«Я думаю, що про це не може бути й мови. Бойові літаки є набагато складнішими системами, ніж основні бойові танки, і мають зовсім іншу дальність і вогневу міць. Ми ризикували б опинитися у вимірах, від яких я б зараз застерігав», – наголосив міністр.

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Андрій Мельник, заступник глави МЗС України та колишній посол України в Німеччині, відреагував на це у Twitter: «Доброго вечора, міністре Пісторіус, чи є стратегічно розумним рефлекторно виключати вашу доставку? Нам точно потрібна сучасна авіація, щоб вигнати росіян. І ви це знаєте. Німеччина має бути лідером».

Нагадаємо, Володимир Кличко зустрівся з міністром оборони Німеччини. Головною темою розмови було постачання зброї Україні.

Раніше повідомлялося, що виробник винищувачів F-16 забезпечить літаками ті країни, які передаватимуть їх далі Україні. Компанія може наростити виробництво на тлі пожвавлення дискусії щодо необхідності забезпечити Київ винищувачами.