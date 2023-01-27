Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа)
Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара
26 січня українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Російський військовий блогер стверджує, що українські війська почали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня.
За даними блогера, окупанти відбили атаку та змусили українські війська відступити на вихідні позиції, але вранці 26 січня українські війська знову почали спроби атакувати позиції росіян з напрямку Торського (14 км на захід від Кремінної).
Ключові висновки ISW:
- 26 січня російські війська завдали чергової серії ракетних і безпілотних ударів по території України.
- Нещодавня сварка між фінансистом «Вагнера» Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним відкриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі російських військових невдач в Україні.
- Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись із кількома великими опозиційними ЗМІ.
- Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про нові санкції проти глобальної мережі підтримки ПВК «Вагнер», ймовірно, у відповідь на поновлені зусилля «Вагнера» відновити свою діяльність за межами України.
- Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні дії під Кремінною.
- Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не ведуть наступальних операцій у розмірі та масштабі, необхідних для повномасштабного наступу.
- Російські мілблогери стверджують, що російські війська продовжують проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.
- «Група Вагнера» ймовірно, зазнала значних втрат під час виснажливих наступальних операцій на сході України протягом останніх кількох місяців.
- Повідомляється, що російські окупаційні чиновники продовжують «націоналізувати» майно та закривати культові споруди, що належать громадам українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись зробити пов’язану з Кремлем православну церкву Московського патріархату домінуючою конфесією в регіоні.
За даними ЗСУ, російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледара, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.
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