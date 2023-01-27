Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа)

Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара

26 січня українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Російський військовий блогер стверджує, що українські війська почали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня.

За даними блогера, окупанти відбили атаку та змусили українські війська відступити на вихідні позиції, але вранці 26 січня українські війська знову почали спроби атакувати позиції росіян з напрямку Торського (14 км на захід від Кремінної).

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Ключові висновки ISW:

26 січня російські війська завдали чергової серії ракетних і безпілотних ударів по території України.

Нещодавня сварка між фінансистом «Вагнера» Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним відкриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі російських військових невдач в Україні.

Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись із кількома великими опозиційними ЗМІ.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про нові санкції проти глобальної мережі підтримки ПВК «Вагнер», ймовірно, у відповідь на поновлені зусилля «Вагнера» відновити свою діяльність за межами України.

Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні дії під Кремінною.

Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.

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Російські мілблогери стверджують, що російські війська продовжують проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.

«Група Вагнера» ймовірно, зазнала значних втрат під час виснажливих наступальних операцій на сході України протягом останніх кількох місяців.

Повідомляється, що російські окупаційні чиновники продовжують «націоналізувати» майно та закривати культові споруди, що належать громадам українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись зробити пов’язану з Кремлем православну церкву Московського патріархату домінуючою конфесією в регіоні.

За даними ЗСУ, російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледара, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.