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Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа)
Контрнаступ під Кремінною відновився 26 січня
фото з відкритих джерел

Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара

26 січня українські війська відновили контрнаступ у районі Кремінної. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський військовий блогер стверджує, що українські війська почали наступ на позиції 144-ї мотострілецької дивізії (20-ї загальновійськової армії Західного військового округу) поблизу Кремінної в ніч на 25 січня.

За даними блогера, окупанти відбили атаку та змусили українські війська відступити на вихідні позиції, але вранці 26 січня українські війська знову почали спроби атакувати позиції росіян з напрямку Торського (14 км на захід від Кремінної).

Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа) фото 1

Ключові висновки ISW:

  • 26 січня російські війська завдали чергової серії ракетних і безпілотних ударів по території України.
  • Нещодавня сварка між фінансистом «Вагнера» Євгеном Пригожиним і колишнім російським офіцером Ігорем Гіркіним відкриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у Росії на тлі російських військових невдач в Україні.
  • Президент Росії Володимир Путін продовжив свою кампанію проти критичних та опозиційних голосів, розправившись із кількома великими опозиційними ЗМІ.
  • Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило про нові санкції проти глобальної мережі підтримки ПВК «Вагнер», ймовірно, у відповідь на поновлені зусилля «Вагнера» відновити свою діяльність за межами України.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська відновили контрнаступальні дії під Кремінною.
  • Російські війська продовжували наземні обстріли в районі Бахмута, на західних околицях Донецька та в районі Вугледара.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська в Запорізькій області не ведуть наступальних операцій у розмірі та масштабі, необхідних для повномасштабного наступу.
  • Російські мілблогери стверджують, що російські війська продовжують проводити обмежені та локалізовані наземні атаки в Запорізькій області.
  • «Група Вагнера» ймовірно, зазнала значних втрат під час виснажливих наступальних операцій на сході України протягом останніх кількох місяців.
  • Повідомляється, що російські окупаційні чиновники продовжують «націоналізувати» майно та закривати культові споруди, що належать громадам українських євангельських християн-баптистів в окупованій Запорізькій області, намагаючись зробити пов’язану з Кремлем православну церкву Московського патріархату домінуючою конфесією в регіоні.

За даними ЗСУ, російські загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледара, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов'янськ, Краматорськ та Покровськ.

Теги: росія ЗСУ війна Донеччина

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