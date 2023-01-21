Миколаївщина: авто підірвалося на міні, серед постраждалих – немовля

У результаті трагедії чотири людини отримали поранення

Трагедія сталася на Миколаївщині

Біля села Любомирівка на Миколаївщині авто підірвалося на міні, внаслідок чого поранено 4 людей, в тому числі немовля. Про це голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила у Telegram

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«Жахлива трагедія… У Вітовському районі, біля села Любомирівка автівка підірвалася на міні. Чотири людини отримали поранення, серед постраждалих – немовля віком 3 тижні», – написала посадовиця.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківщини автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху двоє чоловіків загинули на місці події.

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Також 7 грудня четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими дорогами та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».