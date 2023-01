Геройки у вкорочених штанях. Як повномасштабна війна змінила жіночу військову форму

Остання спроба тиловиків ЗСУ зшити жіноче спіднє закінчилася курйозом

Зараз у лавах ЗСУ, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, служить більше 40 тис. жінок, з них близько 5 тис. беруть участь у бойових діях. Багато з них стали військовослужбовицями після повномасштабного вторгнення і для них було несподіванкою отримати чоловічу форму, у тому числі – спіднє.

В Україні з жіночої військової форми існує поки що тільки парадний комплект – кітель, спідниця і черевички на підборах. Польова форма одягу вважається універсальною і спеціально за жіночими лекалами не відшивається.

Довгі роки військові-жінки не скаржилися на цей «унісекс», бо носили камуфляж вкрай рідко, і, за потреби шили (перешивали) його на замовлення. Але з початком бойових дій, коли на підгонку по фігурі можливостей вже не було, виявилося, що воювати у чоловічій формі жінкам вкрай незручно. Не кажучи вже про бронежилети, які тиснули на груди, провокуючи сильний біль.

Армійські тиловики у 2017 році намагалися хоч трохи полегшити становище українських військовослужбовиць, розробивши жіноче спіднє, але труси із швом посередині викликали тільки хвилю гомеричного реготу у соцмережах.

Комплекти жіночої білизни, які представили в Міноборони в 2017 році

З початком повномасштабного вторгнення з’явилося одразу кілька ініціатив з пошиття військової форми для жінок («Землячки», «Мілітарний» та Arm Women Now), у тому числі – вагітних. Перші комплекти, скроєні спеціально для жінок, відшили і передали на тестування у війська влітку. Вислухали всі побажання і зауваження, покращили лекала і 22 грудня минулого року офіційно представили лінійку жіночої військової форми. Протягом кількох місяців її тестуватимуть у Збройних силах і якщо все сподобається, почнуть масово відшивати.

Чому чоловіча форма – не універсальна

Медикиня київської ТрО Аліна Сарнацька радіє, що зараз видають хоча б чоловічу форму Фото надане Аліною Сарнацькою

Аліна Сарнацька, медикиня київської ТрО, отримує чоловічу форму і намагається хоч якось адаптувати її під себе. Найбільше їй дошкуляють штани – вони скроєні під чоловічу анатомію і нормально сідають по жіночій фігурі хіба що взимку, коли під ними товсті теплі колготи.

«Зараз хоча б з’явилися менші розміри чоловічої форми, але виникає інша проблема – штани дівчатам нерідко треба одного розміру, а кітель – іншого, тож потрібно, щоби дозволили розпаровувати комплекти. Але це потягне за собою нові проблеми, бо підрахунки виданої форми ускладняться», – розповіла вона «Главкому».

Втім Аліна Сарнацька додає, що зараз радіє навіть коли видають чоловічу форму, адже відбувається це із затримками.

«Немає звільнень, відпусток. Я могла би сама собі купити форму, але в армії просто не маю на це часу», – наголошує вона.

Ольга Бліщук позує у своїй жіночій військовій формі Фото надані Ольгою Бліщук

Військовослужбовиця 103-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Ольга Біщук зазначає, що на невисоких жінках худорлявої статури висять навіть найменші чоловічі розміри.

«26 лютого я прийшла у ЗСУ, форму отримала упродовж двох тижнів. Я маленька, худенька, на складі мені видали найменший розмір – звісно чоловічий, про жіночу форму навіть мови тоді не було. Але навіть цей найменший розмір був мені завеликий, штани навіть з ременем на мені не трималися, а термобілизна просто висіла. При цьому зимову форму, яка на утеплювачі, неможливо вшити самостійно, та й літній кітель теж… Ходити в усьому цьому можна, але це дуже дискомфортно, – розповідає вона «Главкому». – Жіночу форму я вперше отримала у грудні від волонтерів і відтоді вже була у ній під час активних дій. Особливо втішена термобілизною, вона з мене жодного разу не спала, а я з 26 лютого навіть не вірила, що таке може бути (сміється)».

Ярина Чорногуз вважає, що поява жіночої військової форми були би сильним маркером поваги Фото Facebook Ярини Чорногуз

Старший матрос Ярина Чорногуз – медикиня розвідувального батальйону морської піхоти ВМС Збройних сил України – витрачала гроші і час на перешивку форми, доки родичі не прислали їй жіночу американську.

«На вшивання моїх перших двох комплектів піксельної форми ЗСУ, у якій я проходила КМБ (курс молодого бійця), складала присягу, отримувала (ВОС) військову спеціальність у 2020 році я витратила, як зараз пам'ятаю, 1800 грн. Невеликі гроші, але більше шкода часу на пошук кравців, які зможуть це зробити у стислий термін. До того ж торік я свідомо витратила досить велику суму на нову плитоноску, виготовлену під особливості жіночого тіла, – розповідає вона. – Такого артефакту як штатне жіноче спіднє я за два з гаком роки на контракті ще не бачила. Не сказала би, що страждаю з цього приводу, бо такі речі люблю купувати собі сама. Але якби існувало штатне жіноче спіднє поруч з іншими елементами жіночої форми, і вона була би такою ж зручною як, приміром, славнозвісні шкарпетки ЗСУ, або якби була легка бавовняна термуха ЗСУ, яку я обожнюю, зшита на жіночу фігуру, це було би дуже сильним маркером поваги до військових жінок. Бо за весь час на контракті мені зі спіднього видали аж шість чоловічих трусів. Хлопці кажуть, що вони зручні, але мені вони навіщо?»

Чим жіноча форма відрізнятиметься від чоловічої

21 грудня у Києві, на заході Women of Ukraine – Heroes of the World, відбулася презентація готової форми, після чого її передали на тестування у війська. Якщо військовослужбовицям сподобається, форму почнуть масово виробляти, щоби забезпечити усіх захисниць, пояснює авторка ініціативи Arm Women Now Ірина Никорак.

Волонтери розробили навіть форму для вагітних військовослужбовиць Фото: Arm Women Now

«Ми створили форму з урахуванням особливостей жіночої розмірної сітки: з виточками на грудях, звужену у талії, бо коли жінка вдягає чоловічий кітель, утворюється дуже багато складок тканини під бронежилетом, це завдає великого дискомфорту. Штани – з високою посадкою і додатковими фіксаторами у районі талії для регулювання об’єму, а у стегнах ми навпаки зробили їх ширшими, – розповідає Ірина Никорак «Главкому». – Інші армії працюють над цим багато років, і я сподіваюсь, що Україна цього року вже затвердить стандарти жіночої форми і військовослужбовицям стане комфортніше. Зараз для нас у пріоритеті – дівчата на передовій, їм дуже потрібна зручна форма»

У Міноборони кажуть: якщо не буде виявлено недоліків, жіночу форму вже цього року почнуть відшивати великими партіями.

«Кілька місяців Міноборони спільно з волонтерами займалося цим питанням і от нарешті я можу констатувати, що перші партії жіночої форми і спіднього вже надійшли до декількох бригад на тестування, – розповів 26 грудня міністр оборони Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook. – Спільно з волонтерами виготовлено два варіанти костюма та спіднього для військовослужбовиць, які будуть досліджені під час експериментального носіння у військових частинах. Також під час експериментального носіння буде досліджено модель польового костюа шляхом його розукомплектування та надання захисницям кітеля та штанів різної розмірної сітки. Після тестування форми захисницями, екземпляри будуть доопрацьовані виробником з урахуванням їхніх побажань. Після чого за моїм підписом будуть внесені зміни до наказу Міноборони «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв».

Резніков додав, що можуть почати виробництво і жіночого військового взуття – черевиків з високими берцями. З’явилися і перші зразки жіночих бронежилетів з урахуванням жіночої анатомії.

«Експериментальний зразок такого бронежилету вже розроблений нашими вітчизняними виробниками: із засобами для перерозподілу навантаження тощо. Після завершення циклу випробувань він піде у війська», – пообіцяв Резніков.

Аліна Євич, «Главком»