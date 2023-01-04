На Харківщині пролунали вибухи

Окупанти обстрілюють область з С-300

Ввечері, 4 січня, у Харківській області пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За інформацією місцевих мешканців, окупанти обстрілюють область із реактивних систем залпового вогню С-300.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих також не надходила.

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Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.