Поранені люди, зруйновані будинки: росіяни обстріляли три райони Харківщини

Постраждалі госпіталізовані у стані середньої тяжкості

Протягом минулої доби ворог обстріляв прикордонні населені пункти у Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах області. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі» – ідеться в повідомленні.

У Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали два чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

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Як нагадав Синєгубов, в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.