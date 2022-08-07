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США заявили, що війна в Україні триватиме ще як мінімум рік

Альона Боженко
glavcom.ua
США заявили, що війна в Україні триватиме ще як мінімум рік

Волкер зауважив, що США будуть підтримувати Україну

Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з українськими журналістами заявив, що війна продовжуватиметься до літа 2023 року, як мінімум. Про це повідомляє УНН.

Він також додав, що після спілкування із представниками Німеччини, які сказали, що велику проблему становить вартість енергоносіїв, для ЄС зима буде важка.

«Потрібно розуміти, що дуже важкі часи ще попереду… Треба готуватися, що важко після зими буде, тому що буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і навесні, і влітку», – наголосив американський дипломат.

Проте Волкер зауважив, що США будуть підтримувати Україну.

«Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та Росії теж. Але ми надаватимемо не лише військову допомогу, а й фінансову та гуманітарну», – сказав Волкер.

Нагадаємо, посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія не збирається завершувати війну шляхом переговорів. Вона також додала, що діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський справедливо зауважив, що усі заяви Росії щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що всі заяви Кремля про «готовність до діалогу» є димовою завісою, адже наразі Росія націлена лише на збройне вирішення конфлікту. 

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Теги: росія США війна в Україні війна

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