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На Харківщині загорівся ринок через атаку БпЛА (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Харківщині загорівся ринок через атаку БпЛА (фото)
Пожежу ліквідували рятувальники
фото: ДСНС Харківщини

За даними рятувальників, внаслідок атаки постраждала жінка

Увечері 22 липня російська армія завдала удару безпілотниками по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок чого спалахнула пожежа на ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів на площі близько 500 кв. м, яку ліквідували вогнеборці.

На Харківщині загорівся ринок через атаку БпЛА (фото) фото 1

Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об’єкти.

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фото: ДСНС Харківщини

За даними рятувальників, постраждала жінка – медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

До слова, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Один із прильотів стався біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі.

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Теги: Харківщина ДСНС війна

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