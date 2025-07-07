Чому Путін не допоміг Ірану під час війни з Ізраїлем: пояснення NYT

Путін залишається цинічним стратегом, і якщо це буде вигідно, «він без вагань пожертвує Іраном»

Підтримка, яку Росія отримала від Ірану у війні проти України, не знайшла свого зворотного відображення, коли Іран опинився в епіцентрі конфлікту

Попри спільну антизахідну риторику, Росія, Китай, Північна Корея та Іран не є справжнім союзом. Під час нещодавніх атак на Іран з боку США та Ізраїлю жодна з цих країн не надала Тегерану реальної допомоги. Про це пише The New York Times, інформує «Главком».

Ідея «осі автократій», що об’єдналася проти Заходу, виявилася лише тимчасовим союзом егоїстичних інтересів. Підтримка, яку Росія отримала від Ірану, Китаю та Північної Кореї у війні проти України, не знайшла свого зворотного відображення, коли Іран опинився в епіцентрі конфлікту.

«Реальність така, що Росія і Китай не кинулися допомагати Ірану. Це підкреслює обмеженість самої концепції осі», – пояснив директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв.

Історик з Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко зазначив, що російський диктатор Володимир Путін залишається цинічним стратегом, орієнтованим лише на власні інтереси, і якщо це буде вигідно, «він без вагань пожертвує Іраном».

Окрім політичних розбіжностей, існують також глибокі релігійні й ідеологічні протиріччя. Іран – теократична держава, чия модель управління не викликає довіри у секулярних режимів Китаю та Росії. Пекін же, зі свого боку, жорстко переслідує будь-які прояви ісламського фундаменталізму, особливо серед мусульманського населення всередині країни.

Китай сьогодні намагається грати роль мирного посередника в регіоні, оскільки тривала війна може загрожувати його стабільним нафтовим поставкам із країн Перської затоки. Через це Пекін утримується від військової підтримки Ірану, роблячи ставку на дипломатію.

Як підсумовує The New York Times, ці країни справді поділяють антиамериканську риторику та прагнення зменшити вплив Заходу. Втім, коли йдеться про дії, кожна з них керується виключно власними інтересами, і в критичний момент жодна не готова виступити на підтримку іншої.

Раніше ми писали, що ударний безпілотник Shahed-136, перейменований Росією на «Герань», який спочатку було розроблено в Ірані, оснащено комплектуючими з Китаю і зібрано в Росії з використанням північнокорейської робочої сили. Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Повідомляється, що міжнародне співробітництво, котре лежить в основі цього БпЛА, символізує формування нової «осі зла», об'єднаної спільною ворожістю до Заходу. Тим паче, що нещодавно міністр закордонних справ Китаю нібито сказав головному дипломату ЄС – Пекін зацікавлений у продовженні війни в Україні, щоб США не змогли зосередитися повністю на Китаї.