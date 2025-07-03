Шмигаль назвав найбільш постраждалий від війни регіон України

Прем’єр-міністр повідомив, що від початку року уряд виділив 3,6 млрд грн на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області

На відновлення найбільш постраждалої області від війни потрібно $78 млрд

Згідно з оцінками Світового банку, Донеччина найбільш постраждалий регіон через війну і потреба на відновлення складає майже $78 млрд. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує «Главком».

Прем’єр-міністр повідомив, що від початку року уряд виділив 3,6 млрд грн на проєкти швидкої відбудови та розвитку Донецької області.

До слова, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд. Нові дані Світового банку перевищують попередню оцінку на $38 млрд. За словами Шмигаля, держава вже визначила основні принципи відбудови: відбудувати краще, ніж було, принципи безпечності, енергоефективності, безбар’єрності та інклюзивності.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України може коштувати €500 млрд.