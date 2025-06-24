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На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося
До пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи
фото: ДСНС

Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися шість одиниць техніки, дві службових собаки та три БпЛА

Сьогодні, 24 червня, зранку о 05:42 зниклу дитину 2023 року народження знайдено на Закарпатті у селі Розтоки Рахівського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами. «Це яскравий приклад ефективної міжнародної співпраці та важливості належного технічного забезпечення рятувальних служб у надзвичайних ситуаціях. Дякуємо партнерам за підтримку!», – наголошують рятувальники.

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Загалом до пошуково-рятувальної операції залучалися 124 особи, шість одиниць техніки, дві службових собаки та три БпЛА. А також 44 рятувальники.

На Закарпатті знайдено зниклу дворічну дитину: як рятувальникам це вдалося фото 1

До слова, 21 червня о 05:54 ранку рятувальники знайшли п'ятирічного Кирила, зникнення якого викликало широкий резонанс та тривало понад три доби. Хлопчик зник увечері 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.

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Теги: ДСНС Закарпаття діти

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