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Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 23 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
фото з відкритих джерел

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11041 танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 23 липня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 23 липня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 23 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1045220 (+970) осіб,
  • танків ‒ 11041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23037 (+2) од,
  • артилерійських систем – 30722 (+42) од,
  • РСЗВ – 1446 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1199 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47552 (+115),
  • крилаті ракети ‒ 3533 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56041 (+88) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3935 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 23 липня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 23 липня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1246-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб військова техніка росіяни

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