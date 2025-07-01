У Москві були впевнені, що Росія на Кавказі «назавжди». Але ні

Витіснення Росії із країн Кавказу – лише перший етап

Азербайджан продовжує політику вигнання Росії з Кавказу. Колись цей регіон був так само частиною пропаганди руського міра, як, наприклад, Крим зараз. Різнокаліберні діячі та письменники оспівували або ганьбили криваве завоювання Кавказу ще з 19 століття. І в Москві були впевнені, що Росія на Кавказі «назавжди».

Але ні. Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі. Путін змушений був піти геть з Нагірного Карабаху, що поклало край впливу Росії одразу у двох країнах – Азербайджані та Вірменії. Більше того, у регіоні з'явилася Туреччина, створивши з Азербайджану надійного і озброєного союзника.

Тому скандал із вбивством азербайджанців у Росії та виявлення фсбшників у Баку – це лише привід для Алієва дати Путіну потужного копняка – за всі роки принижень і знущань. І Путін у відповідь – зробить велике нічого. Бо ні сил, ні впливу у нього вже немає. За великою історичною іронією у регіоні найлояльнішою до Росії стає Грузія.

Але витіснення Росії із країн Кавказу – лише перший етап. Колись вона піде і з тимчасово окупованих «федеральних республік». Зараз це здається малоймовірним. Але у просвітницькі репортажі про російський імперіалізм на азербайджанських телеканалах ще кілька років тому теж ніхто б не повірив.