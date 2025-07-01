Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Москві були впевнені, що Росія на Кавказі «назавжди». Але ні
фото: depositphotos.com

Витіснення Росії із країн Кавказу – лише перший етап

Азербайджан продовжує політику вигнання Росії з Кавказу. Колись цей регіон був так само частиною пропаганди руського міра, як, наприклад, Крим зараз. Різнокаліберні діячі та письменники оспівували або ганьбили криваве завоювання Кавказу ще з 19 століття. І в Москві були впевнені, що Росія на Кавказі «назавжди».

Але ні. Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі. Путін змушений був піти геть з Нагірного Карабаху, що поклало край впливу Росії одразу у двох країнах – Азербайджані та Вірменії. Більше того, у регіоні з'явилася Туреччина, створивши з Азербайджану надійного і озброєного союзника.

Тому скандал із вбивством азербайджанців у Росії та виявлення фсбшників у Баку – це лише привід для Алієва дати Путіну потужного копняка – за всі роки принижень і знущань. І Путін у відповідь – зробить велике нічого. Бо ні сил, ні впливу у нього вже немає. За великою історичною іронією у регіоні найлояльнішою до Росії стає Грузія.

Але витіснення Росії із країн Кавказу – лише перший етап. Колись вона піде і з тимчасово окупованих «федеральних республік». Зараз це здається малоймовірним. Але у просвітницькі репортажі про російський імперіалізм на азербайджанських телеканалах ще кілька років тому теж ніхто б не повірив.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Кавказ Україна Азербайджан путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з оцінкою Німеччини, під час спецоперації «Павутина» було пошкоджено більше десятка літаків
Німецький генерал назвав непрямі наслідки операції «Павутина»
7 червня, 18:48
Екстрені служби все ще евакуюють мешканців густонаселеного району в центральному Ізраїлі
Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
22 червня, 09:28
На її думку, з боку держави було б логічним надати податкові пільги інвесторам для того, щоб прискорити активну відбудову енергетики
Для відбудови енергетики мають існувати податкові пільги – інвестор
14 червня, 13:00
Збройні сили Ємену: Ємен офіційно вступить у війну
Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
22 червня, 12:36
Політик заявив, що Україні нібито не варто розраховувати на членство в НАТО
Орбан: Чотири країни не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО
25 червня, 13:48
Китайська сторона послідовно стверджує, що дотримується нейтралітету у війні
Китай звинуватив НАТО у наклепі щодо постачання зброї до Росії
26 червня, 17:32
Диктатор Володимир Путін та президент ПАР Вінсент Маґвенья
Чому Росія нарощує свою присутність в Африці: пояснення розвідки
12 червня, 11:01
Ситуація в Ізраїлі після атаки балістичними ракетами Ірану, 16 червня 2025 року
Під час останньої масованої атаки на Ізраїль поранено понад 60 людей, є загиблі
16 червня, 06:57
Тимура Іванова затримали у квітні 2024 року за звинуваченням в отриманні хабарів
Ексзаступник міністра оборони РФ Іванов отримав 13 років тюрми
Сьогодні, 18:15

Сергій Таран

Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі
Війна в Україні завершила панування Росії на Кавказі
Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину
Мирна риторика Путіна розрахована на одну єдину людину
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
Кінець іранської помсти, пластикова перемога Трампа, та велике перевзування у повітрі Путіна
Американські удари по Ірану – це удар по авторитету Путіна
Американські удари по Ірану – це удар по авторитету Путіна
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко
Доля Білорусі залежить винятково від того, хто помре перший – Путін чи Лукашенко
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру
Нетаньягу веде ризиковану і дуже егоїстичну гру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
26K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
25K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
18K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
18K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua