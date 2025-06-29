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Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уночі, відбиваючи атаку РФ, загинув льотчик F-16 Максим Устименко
фото: Defence Exspress (ілюстративне)

Максим Устименко відвів літак від населеного пункту, але катапультуватись не встиг

Уночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомляє Главком з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

«На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили додали: «Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой! Щирі співчуття родині Максима... Вічного польоту, брате, ти зробив усе, що міг!».

Зазначається, що у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього – понад 500 повітряних цілей.

За даними Повітряних сил, до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки «шахедів».

Нагадаємо, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

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Теги: війна смерть F-16 Повітряні сили ЗСУ

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