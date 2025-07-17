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Екстренер суперника Кличка, який воював в Україні, був ліквідований в Африці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Екстренер суперника Кличка, який воював в Україні, був ліквідований в Африці
Нестеров (праворуч) воював в Україні, потім подався до Африки

Нестеров був спаринг-партнером Повєткіна

Екстренер олімпійського чемпіона з боксу Олександра Повєткіна Ігор Нестеров, який раніше воював в Україні, був ліквідований в Африці. Про це повідомляє «Главком».

«Ігор був справжнім другом та патріотом нашої країни. Він був на СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), потім поїхав до Африки. Там загинув», – сказав Повєткін російським пропагандистам.

Нестеров входив у команду боксера, був його тренером із силової підготовки та спаринг-партнером. Російські пропагандисти стверджують, що ліквідований окупант був одним із найближчих друзів Повєткіна

Повєткіну 45 років, він є чемпіоном Олімпійських ігор (2004 рік), чемпіоном світу (2003 рік), дворазовим чемпіоном Європи (2002, 2004 роки).

У професійному боксі він ставав тимчасовим чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради та регулярним чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації у важкій вазі.

На його рахунку 36 перемог (25 нокаутом) на професійному рингу, 3 поразки та 1 нічия. Повєткін завершив кар'єру в 2021 році.

У жовтні 2013 року у Москві Повєткін зазнав розгромної поразки від українця Володимира Кличка.

У січні цього року Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) дискваліфікувало Повєткіна на чотири роки. У пробі спортсмена за 2014 рік була знайдена заборонена речовина.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Теги: бокс смерть Олександр Повєткін війна Африка окупанти

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