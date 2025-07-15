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«Ми померли в один день». Дружина загиблого воїна відзначила спільний день народження на могилі коханого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дівчина задуває свічки на святковому торті
скриншот відео

Карина і Павло Мантула народилися в один день

У соціальних мережах з'явилося зворушливе відео, яке сколихнуло українців. Дружина загиблого захисника Карина прийшла на кладовище з тортом, аби відзначити спільний день народження з чоловіком Павлом Деканом Мантулою. Вони народилися в один день. Карині виповнилося 25, а Павлові був би 31 рік, однак минулого року він загинув, захищаючи Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі

На відео дівчина, одягнена у чорну сукню, сидить біля могили коханого. Вона принесла торт, який символічно розділений на дві частини: одна, залита чорним шоколадом, прикрашена цифрою «31», інша – білого кольору, прикрашена квітами з цифрою «25». Карина задула дві свічки, що були на торті.

«Ми померли в один день. Але тебе поховали, а мене – ні», – такими пронизливими словами дівчина підписала відео, що швидко розлетілося мережею.

Цей вчинок викликав бурхливу реакцію серед користувачів. Більшість висловлює співчуття та підтримку молодій вдові, чиє щастя знищила Росія: «Яка красива сім’я розбита болем!», «Як важко... серце розривається», «Сил дівчині вилікувати душевний біль, а нам усім - не забути і не пробачити».

Однак, знайшлися й ті, хто критикував вчинок Карини, називаючи його «показухою».

«Ми померли в один день». Дружина загиблого воїна відзначила спільний день народження на могилі коханого фото 1
скриншот коментарів
«Ми померли в один день». Дружина загиблого воїна відзначила спільний день народження на могилі коханого фото 2
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«Ми померли в один день». Дружина загиблого воїна відзначила спільний день народження на могилі коханого фото 3
скриншот коментарів
«Ми померли в один день». Дружина загиблого воїна відзначила спільний день народження на могилі коханого фото 4
скриншот коментарів

Попри це, історія Карини та Павла Декана Мантули є черговим нагадуванням про високу ціну, яку Україна платить за свою свободу.

Нагадаємо, на одному з випускних вечорів, дівчина виконала щемливий танець, міцно притискаючи до грудей військову форму свого батька, який загинув, захищаючи Україну. Кадри з випускного, де випускниця зі сльозами на очах, але з непереборною гідністю та любов'ю, танцює повільний танець, пригортаючи до себе пам'ять про свого героя, зворушили мережу.

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Теги: історія війна військомат Україна дружина відео день народження кладовище соцмережі

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