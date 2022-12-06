На Херсонщини лікарі вдавалися до хитрощів, аби врятувати сиріт від депортації: деталі

Лікарі писали неправдиву інформацію про те, що діти хворі і їх не можна перевозити

У лікарні в Херсоні персонал винайшов хвороби для 11 покинутих немовлят,

Херсонські медики фальсифікували довідки для дітей-сиріт, казували там неіснуючі хвороби, аби не дати російським окупантам їх депортувати. Про це пише AP News.

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Працівники дитячої обласної лікарні в Херсоні фальсифікували медичну документацію дітей-сиріт, щоб запевнити росіян, що вони нібито занадто хворі, щоб їх перевозити.

«Ми свідомо писали неправдиву інформацію про те, що діти хворі і їх не можна перевозити. Ми боялися, що (росіяни- ред.) дізнаються, вирішили, що врятуємо дітей будь-якою ціною», - розповіла завідуюча відділенням інтенсивної терапії Ольга Пілярська.

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У лікарні в Херсоні персонал винайшов хвороби для 11 покинутих немовлят, щоб їм не довелося віддавати їх до дитячого будинку, де немовлятам видавали російські документи і, можливо, депортували б.

«У однієї дитини була «легенева кровотеча», у іншої – «неконтрольовані судоми», а третя нібито вимагала «штучної вентиляції»», – розповіла Пілярська.

У селі Степанівка директор центру соціально-психологічної реабілітації Володимир Сагайдак також підробив документи, щоб приховати від росіян 52 дітей-сиріт. Частина дітей була поміщена в свої сім'ї співробітниками установи, інші діти були вивезені директором центру до далеких родичів, а частина старших залишилася з ним.

«Здавалося, що якщо я не сховаю своїх дітей, їх просто заберуть у мене», - сказав він.

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В одному випадку Сагайдак підробив записи про те, що група дітей лікується в лікарні, а тітка забрала їх возз'єднатися з матір'ю, яка була на дев'ятому місяці вагітності і чекала їх по той бік річки.

Однак не завжди вдавалося запобігти депортації дітей. З дитячого будинку в Херсоні, куди лікарня повинна була відправити 11 малюків, в жовтні було евакуйовано близько 50 дітей і, імовірно, вивезено в Крим.

«Приїхав автобус з написом Z, і їх забрали», – розповів журналістам місцевий житель.

На початку повномасштабного вторгнення волонтери намагалися заховати дітей в церкві, але через кілька місяців росіяни знайшли їх, повернули в дитячий будинок, а потім «евакуювали», кажуть місцеві жителі.

За даними херсонської обласної влади, під час восьмимісячної окупації з інтернатів та дитячих будинків було захоплено щонайменше 1 000 дітей. Їх місцезнаходження досі невідоме.

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Нагадаємо, російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала, що для 15 тис. дітей від двох до 17 років було проведено поглиблені медичні огляди.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), у Росії почали відкрито рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські родини.