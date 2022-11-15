Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри
Україна намагається повернути дітей
фото з відкритих джерел

Щоб повернути всіх депортованих дітей потрібна міць всього світу

Російська влада під час окупації депортувала 11 тис. дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Під головуванням генсека ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей.

«Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії і повернути додому всіх, кого було вивезено. Як мінімум, це майже 11 тис. дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це тільки ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше», – сказав президент.

У засіданні взяли участь посли провідних держав, яких Україна закликала допомогти у реалізації цього завдання.

«Щоб повернути всіх депортованих, нам справді потрібна міць всього світу», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим.

Також Олексій Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ.

Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території,  продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

Читайте також: Відмова від переговорів з РФ: Данілов пояснив, як це вплине на підтримку України
Теги: війна діти росія депортація Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати – звернення Зеленського (відео)
Це щастя для всіх, коли Росію вдається вигнати – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:52
Зеленський взяв у Херсон Резніченка 
Своїх не здаємо? Скандальний голова ОДА засвітився із Зеленським у Херсоні (фото)
Вчора, 19:12
Цього дня сталася без перебільшення історична подія – у звільнене місто приїхав президент
Зеленський в Херсоні та репарації для України. П'ять важливих новин 14 листопада 
Вчора, 21:13

Події в Україні

Росія активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Дніпра – ISW
Росія активізує операції в Донецькій області після відходу з правого берега Дніпра – ISW
Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»
Рашисти закріплюються на лівому березі Дніпра – «Південь»
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри
Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Рашисти знищили важливий для правобережжя Херсонщини енергооб'єкт (фото)
Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області
Рашисти занурили у темряву окуповану частину Запорізької області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
53K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
31K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
31K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
30K
Епічна міжнародна катастрофа Росії. Хроніка останніх місяців
30K
Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: перші заяви

Новини

Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту