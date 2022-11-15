Окупанти депортують українських дітей: Зеленський озвучив вражаючі цифри

Щоб повернути всіх депортованих дітей потрібна міць всього світу

Російська влада під час окупації депортувала 11 тис. дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Під головуванням генсека ООН Антоніу Гутерріша та керівника Офісу Андрія Єрмака відбулося засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей.

«Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей до Росії і повернути додому всіх, кого було вивезено. Як мінімум, це майже 11 тис. дітей – ми їх знаємо поіменно. Але це тільки ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше», – сказав президент.

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У засіданні взяли участь посли провідних держав, яких Україна закликала допомогти у реалізації цього завдання.

«Щоб повернути всіх депортованих, нам справді потрібна міць всього світу», – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що кремлівські пропагандисти почали готувати росіян до відступу у Крим.

Також Олексій Резніков заявив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи у РФ.

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Нагадаємо, триває 265-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.