Окупанти на Херсонщині перевіряли, чи навчаються діти онлайн в українських школах

Загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку

Російські окупанти вдиралися до приватних будинків у Скадовському районі Херсонської області й перевіряли, чи не навчаються діти онлайн в українських школах. Про це 20 листопада у Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

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«Стало відомо, що в тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися в оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку, – написав керівник ОВА. – Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору, і вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах».

Росіяни вкотре «цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей», зазначив Янушевич.

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Раніше повідомлялось, що на Херсонщині рашисти обстріляли гуманітарну точку.

Нагадаємо, влада пропонує жителям двох областей евакуюватись.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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